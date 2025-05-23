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08:00, 23 мая 2025Россия

На российской ТЭЦ прогремел взрыв

При взрыве на резервуаре с угольной пылью на ТЭЦ в Ангарске пострадала женщина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Telegram-канал «Следком38»

В Ангарске Иркутской области на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) прогремел взрыв. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.

Взрыв прогремел после разрыва резервуара с угольной пылью, в результате чего травмы получила 35-летняя сотрудница предприятия. Пострадавшую с ожогами доставили в медицинское учреждение.

После случившегося следователи возбудили дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства ЧП выясняются.

В апреле загорелась трансформаторная подстанция на территории ТЭЦ в Москве. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в сети также публиковали кадры с места происшествия.

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