На ТЭЦ в Москве произошел пожар

Прокуратура: На юге Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции

На юге Москвы загорелась трансформаторная подстанция на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщила столичная прокуратура в Telergam-канале.

По информации ведомства, огонь разгорелся на подстанции в Востряковском проезде. Точной информации о причине случившегося пока нет, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что установление обстоятельств пожара контролирует Чертановская межрайонная прокуратура. Как уточнила Baza в Telegram, площадь пожара на ТЭЦ составила 20 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в роддоме на Госпитальной площади в Москве. Сотрудники эвакуировали пациентов, о пострадавших не сообщалось.