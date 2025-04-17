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07:49, 17 апреля 2025Россия

На ТЭЦ в Москве произошел пожар

Прокуратура: На юге Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

На юге Москвы загорелась трансформаторная подстанция на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщила столичная прокуратура в Telergam-канале.

По информации ведомства, огонь разгорелся на подстанции в Востряковском проезде. Точной информации о причине случившегося пока нет, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что установление обстоятельств пожара контролирует Чертановская межрайонная прокуратура. Как уточнила Baza в Telegram, площадь пожара на ТЭЦ составила 20 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в роддоме на Госпитальной площади в Москве. Сотрудники эвакуировали пациентов, о пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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