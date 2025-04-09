ТАСС: В роддоме в Москве произошел пожар, людей эвакуируют

В московском роддоме произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его данным, огонь вспыхнул на седьмом этаже здания на Госпитальной площади. В настоящее время проводится эвакуация людей. Других подробностей пока нет.

Ранее в Москве произошел пожар в жилом доме на Лесной улице. В связи с этим было перекрыто движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала.

Незадолго до этого стало известно о возможном пожаре в Российской государственной библиотеке в центре столицы.