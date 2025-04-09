В московском роддоме произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По его данным, огонь вспыхнул на седьмом этаже здания на Госпитальной площади. В настоящее время проводится эвакуация людей. Других подробностей пока нет.
Ранее в Москве произошел пожар в жилом доме на Лесной улице. В связи с этим было перекрыто движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала.
Незадолго до этого стало известно о возможном пожаре в Российской государственной библиотеке в центре столицы.