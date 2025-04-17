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08:41, 17 апреля 2025Россия

Появились кадры пожара на ТЭЦ в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала кадры пожара на ТЭЦ на Востряковском проезде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Востряковском проезде на юге Москвы. Их публикует столичная прокуратура в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар, который разгорелся на территории ТЭЦ. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.

Трансформаторная подстанция на территории ТЭЦ в Москве загорелась утром 17 апреля. Причина пожара пока неизвестна, информация о пострадавших не поступала. Известно, что площадь возгорания, по неофициальным данным, составила 20 квадратных метров. Огонь уже потушили.

Ранее взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. После мощного хлопка в районе ТЭЦ появился столб черного дыма, часть жителей пожаловалась на прекращение электроснабжения.

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