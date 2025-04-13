Взрыв и пожар возле ТЭЦ напугал жителей российского города

Shot: Сильный пожар и взрыв возле ТЭЦ напугал жителей Оренбурга

Взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. О происшествии в российском городе сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местные жители услышали мощный звук хлопка около 5:10 по местному времени (3:10 по мск). После этого в районе ТЭЦ появился столб черного дыма. Также часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.

Предварительно, причиной аварии стало замыкание на трансформаторной подстанции. На месте работают экстренные службы, ведется ликвидация пожара. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в доме на Промышленной улице Ханты-Мансийска взорвался бытовой газ. Огонь полностью охватил одну из квартир. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук уточнил, что, предварительно, пострадали три человека, обошлось без жертв.