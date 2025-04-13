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05:12, 13 апреля 2025Россия

Взрыв и пожар возле ТЭЦ напугал жителей российского города

Shot: Сильный пожар и взрыв возле ТЭЦ напугал жителей Оренбурга
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. О происшествии в российском городе сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местные жители услышали мощный звук хлопка около 5:10 по местному времени (3:10 по мск). После этого в районе ТЭЦ появился столб черного дыма. Также часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.

Предварительно, причиной аварии стало замыкание на трансформаторной подстанции. На месте работают экстренные службы, ведется ликвидация пожара. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в доме на Промышленной улице Ханты-Мансийска взорвался бытовой газ. Огонь полностью охватил одну из квартир. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук уточнил, что, предварительно, пострадали три человека, обошлось без жертв.

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