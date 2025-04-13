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00:44, 13 апреля 2025Россия

Губернатор ХМАО взял на контроль взрыв в жилом доме

Губернатор ХМАО Кухарук взял на контроль взрыв в жилом доме в Ханты-Мансийске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук взял на контроль помощь пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Кухарук уточнил, что, предварительно, пострадали три человека, обошлось без жертв. Возгорание было ликвидировано в 22:32 по местному времени (0:32 по мск), в тушении пожара участвовали 40 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС.

«Причины происшествия устанавливаются. Держу вопрос оказания помощи пострадавшим на личном контроле», — написал Кухарук.

Ранее сообщалось, что в доме на Промышленной улице Ханты-Мансийска взорвался бытовой газ. Огонь полностью охватил одну из квартир. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.

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