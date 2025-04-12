Мощный взрыв произошел в многоэтажке в российском городе

Мощный взрыв произошел в доме в Ханты-Мансийске, есть пострадавшие

В многоквартирном доме в Ханты-Мансийске произошел мощный взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Предварительно, в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь полностью охватил одну из квартир. Также был поврежден фасад здания и выбиты окна в соседних домах.

Предварительно, пострадали пять жителей российского города, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются.

Ранее два человека пострадали при обрушении перекрытий дома в Ульяновской области. Предварительно, причиной стало возгорание баллона с газом.

Кроме того, в ночь на 5 марта взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Белореченске Краснодарского края. В результате разрушились перекрытия здания, повреждены восемь квартир. Пострадали три человека.

