В российском регионе при обрушении перекрытий дома пострадали два человека

В Ульяновской области два человека пострадали при обрушении перекрытий

В Ульяновской области два человека пострадали при обрушении перекрытий дома. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Перекрытия обрушились в двухквартирном доме в селе Чувашская Решетка. Предварительно, это произошло после возгорания балонного газа в ночь на 17 февраля. Травмы получили мужчина и женщина.

После случившегося прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе рухнули балконы. О пострадавших не сообщалось.