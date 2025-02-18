В российском регионе при обрушении перекрытий дома пострадали два человека

В Ульяновской области два человека пострадали при обрушении перекрытий дома. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.
Перекрытия обрушились в двухквартирном доме в селе Чувашская Решетка. Предварительно, это произошло после возгорания балонного газа в ночь на 17 февраля. Травмы получили мужчина и женщина.
После случившегося прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе рухнули балконы. О пострадавших не сообщалось.