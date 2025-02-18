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11:27, 18 февраля 2025Россия

В российском регионе при обрушении перекрытий дома пострадали два человека

В Ульяновской области два человека пострадали при обрушении перекрытий
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ульяновской области»

В Ульяновской области два человека пострадали при обрушении перекрытий дома. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Перекрытия обрушились в двухквартирном доме в селе Чувашская Решетка. Предварительно, это произошло после возгорания балонного газа в ночь на 17 февраля. Травмы получили мужчина и женщина.

После случившегося прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе рухнули балконы. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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