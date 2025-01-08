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22:42, 8 января 2025Россия

В российском городе обрушились балконы в жилом доме

В Пензе в многоквартирном жилом доме обрушились балконы 4 и 5 этажей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Photoagency Interpress / Global Look Press

В многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей в Пензе рухнули балконы. Об этом сообщила прокуратура Пензенской области.

Частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей произошло вечером в среду, 8 января. По факту произошедшего организована проверка исполнения жилищного законодательства, отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не сообщается.

Как рассказал сообщил врио главы Пензы Олег Денисов, на пути к дому в районе обрушения установлено ограждение, эвакуационные выходы на балконы заблокированы, пишет РИА Новости.

Ранее в селе Коверино Владимирской области с фасада двухэтажного здания обвалились два приставных балкона, засыпав подъезд. В результате случившегося никто не пострадал — на балконах и под ними в момент обрушения никого не было. Местные коммунальщики и администрация разобрали проход к подъезду.

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