В российском селе в жилом доме рухнули два балкона

Во Владимирской области в жилом доме рухнуло два балкона

В селе Коверино Владимирской области в многоквартирном доме рухнуло два балкона. О ситуации пишет пресс-служба Камешковской районной администрации.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 ноября. С фасада двухэтажного здания обвалились два приставных балкона, засыпав подъезд. В результате случившегося никто не пострадал — на балконах и под ними в момент обрушения никого не было. Местные коммунальщики и администрация разобрали проход к подъезду. Газ в доме был временно отключен, подача ресурса восстановлена практически во всех квартирах, за исключением двух. На этой неделе пройдет обследование постройки, на основе которого эксперты вынесут решение о судьбе пострадавшей части дома.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Ростове-на-Дону. В одном из жилых домов балкон не выдержал веса жильца и рухнул с высоты пятого этажа. Бетонное основание балкона обрушилось вместе с арматурой, обломки бетона и штукатурки свалились на соседний балкон и тротуар. Собственник травм не получил — он успел вовремя зайти в квартиру.