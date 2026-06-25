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08:32, 25 июня 2026Авто

На российском заводе прекратили сборку Solaris

АГР прекратила сборку автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global look Press

Российский производитель АГР прекратил сборку автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По словам знакомых с ситуацией представителей отрасли, дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в 2025 году. Сейчас на предприятии в Сестрорецке готовится запуск сборки автомобилей китайской Omoda (суб-бренд Chery). Также на предприятиях компании планируют выпускать Jeland (перелицовка Jaecoo, еще одна «дочка» Chery) в двух линейках — J и С. Ранее машины выпускали на калининградском «Автоторе», но затем Chery решила перенести сборку на заводы в Шушарах.

По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, складских запасов Solaris у дистрибутора должно хватить ориентировочно до октября-ноября.

Решение перенести сборку с производства «Автотора» объясняют более удобным логистическим расположением предприятия и достигнутыми договоренностями о выпуске другого суббренда на мощностях российского холдинга. Локализация позволит потенциально снизить цены на 15–20 процентов за счет льгот и упрощения логистики, допустил партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. В таком случае бренд сможет выйти на объем продаж в 35–40 тысяч машин в 2026 году.

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