Сборку одной марки китайских автомобилей решили перенести в Санкт-Петербург

Производство кроссоверов Omoda перенесут из Калининграда в Санкт-Петербург

Китайская компания Chery перенесет производство компактных кроссоверов своего суббренда Omoda из Калининграда в Санкт-Петербург. Об этом решении компании со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, на бывшем предприятии General motors (GM) и Hyundai в Шушарах уже ведется пусконаладка оборудования. Решение перенести сборку с производства «Автотора» объясняют более удобным логистическим расположением предприятия и достигнутыми договоренностями о выпуске другого суббренда на мощностях российского холдинга.

Так, АГР выпускает в Санкт-Петербурге автомобили под брендом Solaris (Hyundai и Kia) на предприятии в Сестрорецке, а в Шушарах ожидается производство Jaecoo.

Omoda представлена в России кроссоверами C5 и С7, а также седаном S5. В 2025 горду бренд стал 11-м по объему проданных новых легковых автомобилей, отмечали в «Автостат». Самой востребованной моделью стал С5 — было продано 21,2 тысячи машин.

Локализация позволит потенциально снизить цены на 15–20 процентов за счет льгот и упрощения логистики, допустил партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. В таком случае Omoda сможет выйти на объем продаж в 35–40 тысяч машин в 2026 году.