Названы самые популярные у россиян кроссоверы

«Автостат»: Самым востребованным вседорожником в РФ стала китайская Haval Jolion

Наиболее востребованным на российском рынке по итогам 2025 года вседорожником оказалась китайская модель Haval Jolion, несмотря на снижение спроса относительно 2024 года на 21,6 процента. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в прошлом году на машине остановили свой выбор 65 757 покупателей.

Помимо этого, популярностью у россиян пользуется белорусский вседорожник Belgee X50, продажи которого в прошлом году выросли на 25 процентов, до 38 304 автомобилей.

Замыкает ТОП-3 Geely Monjaro. В 2025 году дилеры реализовали 37 660 экземпляров модели, что на 21,4 процента меньше, чем годом ранее.

Помимо этого, спросом на российском рынке пользуются Haval M6 (36 093 шт., -5,1 процента), Lada Niva Legend (34 310 шт., -26,7 процента), Lada Niva Travel (34 076 шт., -32,1 процента), Changan Uni-S и CS55 Plus (30 600 шт., -20,4 процента), Belgee X70 (25146 шт., рост в 6,5 раза), Haval F7 (23 442 шт., +6,7 процента), Omoda C5 (21 165 шт., -44,8 процента).

Всего по итогам 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей на российском рынке составил 1 326 016 экземпляров — это на 15,6 процента меньше, чем годом ранее.

Тем временем эксперты не видят предпосылок для роста продаж машин в России в 2026 году.