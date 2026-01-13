Реклама

Авто
Все
07:59, 13 января 2026

В России не увидели шансов на рост продаж автомобилей

«Автостат»: Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,6 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Obi / Unsplash

По итогам 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 15,6 процента, до 1,326 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на подсчеты «Автостата», основанные на данных АО ППК с учетом собственной сегментации, пишет «Коммерсантъ».

Результат оказался на семь процентов ниже изначального базового прогноза агентства. Годом ранее на рынке был зафиксирован рост продаж почти в полтора раза.

Опрошенные изданием эксперты не видят шансов для заметного улучшения ситуации в начавшемся году. Оптимистичнее всех положение дел оценивает старший аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов, не исключивший, что продажи новых легковых машин вырастут до 1,45-1,5 миллиона единиц из-за снижения ставок по автокредитам и увеличения предложения дешевых моделей.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич полагает, что динамика продаж повторит прошлый год, то есть провал в первые шесть месяцев и улучшение во втором полугодии. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что рынок ожидают «мертвые» январь и февраль, а всплеск спроса возможен не раньше апреля.

Лидером рынка в прошлом году среди брендов осталась Lada, хотя ее продажи упали на 24,4 процента, до 329,89 тысячи единиц, а доля — с 27,76 процента до 24,88 процента. Далее идут Haval с результатом 173,3 тысячи штук (минус 9,1 процента) и 13,07 процента (в 2024-м — 12,13 процента) и Chery — 99,81 тысячи (минус 36,4 процента) и 7,53 процента (9,99 процента).

Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50 и Geely Monjaro. Особенностью года стало падение доли китайских брендов с 58,5 процента до 51,7 процента. Впрочем, гендиректор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что частично процесс связан с запуском локальной сборки их машин под российскими марками.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что его предприятия вернулись к пятидневной рабочей недели. В последние месяцы прошлого года из-за обрушения спроса компания работала в режиме четырехдневки.

