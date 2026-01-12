Реклама

Экономика
11:17, 12 января 2026

«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе

Все предприятия «АвтоВАЗа» после каникул возобновили работу в стандартном режиме
Марина Аверкина
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«АвтоВАЗ» приступил к работе после новогодних каникул. Предприятия производителя перешли на стандартный пятидневный рабочий график, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского концерна.

Напомним, что с 29 сентября 2025 года заводы компании перешли на сокращенную четырехдневную рабочую неделю. В первых числах декабря глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал приказ о возврате к пятидневному режиму производства с 1 января 2026 года.

В активы концерна входят производственные комплексы в городах Тольятти и Ижевск. С сентября прошлого года сборка новой модели Lada Iskra осуществляется на площадке «Автозавода Санкт-Петербург». На сегодняшний день модельный ряд бренда включает семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

Подводя итоги минувшего года, Максим Соколов сообщил, что общий объем выпущенных автомобилей за 2025 год достиг 325 тысяч единиц. Кроме того, в декабре глава компании анонсировал обновление модельного ряда в 2026 году.

