Трамп захотел обойти запрет на продажу оружия Турции из-за российских ПВО

WSJ: Администрация Трампа обойдет блокировку продажи оружия Турции из-за системы ПВО РФ

Администрация президента США Дональда Трампа попытается отменить решение демократов, которые из-за России блокируют продажу Турции реактивных двигателей на сумму 750 миллионов долларов. О таком сценарии пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее член Палаты представителей, демократ Грегори Микс приостановил продажу оружия Турции — союзнику по НАТО, который в следующем месяце принимает саммит альянса, — поскольку страна продолжает владеть российской системой ПВО С-400, приобретенной ею примерно десять лет назад, а также из-за других опасений по поводу роли Турции в регионе.

Как отмечает издание, существует давно сложившаяся практика, согласно которой исполнительная власть должна заручиться одобрением ключевых законодателей для таких продаж, хотя администрация Трампа сообщила Конгрессу, что планирует продолжить их, несмотря на приостановку.

Это противостояние наглядно демонстрирует, как приобретение Турцией системы ПВО продолжает омрачать ее отношения с США, несмотря на наличие у Турции военных баз и роль посредника в переговорах по прекращению конфликтов вокруг Ирана и Украины. Некоторые опасаются, пишет газета, что российская система якобы может собирать важную информацию об американских технологиях, если будет использоваться параллельно, — проблема, которая также препятствует попыткам Турции приобрести передовые американские истребители F-35.

«У президента Трампа прекрасные отношения с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, который является отличным партнером в регионе», — прокомментировал ситуацию представитель американской администрации.

В свою очередь Микс заявил, это происходящее является еще одним крайне тревожным примером открытого пренебрежения администрации Трампа надзорными полномочиями Конгресса.

Ранее стало известно, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны С-400 по требованию США. Отмечается, что Анкара намерена создать особый механизм совместного использования российских систем и их американских аналогов.