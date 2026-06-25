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08:15, 25 июня 2026Силовые структуры

Россиянин сел на 15 лет за зверскую расправу над соседом

В Хабаровском крае суд дал 15 лет колонии жителю за жестокое убийство соседа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global look Press

Хабаровский краевой суд приговорил 43-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре к 15 годам колонии строгого режима за расправу над соседом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в июле 2025 года в коммунальной квартире между потерпевшим и двумя его пьяными соседями произошел конфликт — первый высказал недовольство происходящим и оскорбил оппонентов. Тогда двое мужчин стали забивать его руками, ногами, деревянными табуретами, металлическим стулом и шваброй. Сосед получил множественные переломы ребер, рубленные раны на руках и ногах, которые оказались несовместимы с жизнью. Напавшие же пошли спать.

Фигурант вину признал. По его словам, виной стал алкоголь, который повлиял на его состояние. Уголовное дело в отношении второго напавшего выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд вынес приговор жителю за шантаж подруги интимными фото.

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