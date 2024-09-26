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21:52, 26 сентября 2024Экономика

Россиянин едва не упал вместе с балконом с высоты пятого этажа

В Ростове-на-Дону балкон пятого этажа рухнул под весом жильца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону балкон дома не выдержал веса жильца и рухнул с высоты пятого этажа. Об этом местные жители рассказали сообществу «Это Ростов! Новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в девятиэтажке на проспекте Шолохова. Бетонное основание балкона обрушилось вместе с арматурой, обломки бетона и штукатурки свалились на соседний балкон и тротуар. В результате происшествия никто не пострадал: хозяин успел вовремя зайти в квартиру.

Дом, как передает портал «Провинция.ру», был построен в 80-х. На сегодняшний день степень его износа составляет 40 процентов.

Ранее сегодня вместе с балконом упала пенсионерка из Ленобласти. Конструкция обрушилась на следующий день после того, как хозяйка квартиры пожаловалась на его состояние в управляющую компанию.

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      Виктория Клабукова
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