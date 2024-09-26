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13:13, 26 сентября 2024Экономика

Россиянка попросила УК починить балкон и упала вместе с ним на следующий день

В Светогорске женщина упала с балконом после того, как попросила УК его починить

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жительница Светогорска Ленинградской области упала вместе с балконом с высоты второго этажа через день после того, как попросила управляющую компанию (УК) починить конструкции. Об инциденте в российском городе сообщает «Газета.Ru».

Накануне обрушения 74-летняя россиянка подала в УК «Гриндом» заявку об аварийном состоянии балкона. По словам знакомой пострадавшей, собственница обращалась за помощью и раньше. До 1 сентября 2024 года дом находился в ведомости ООО «СЖКХ», которую женщина также неоднократно просила решить проблему, однако безрезультатно.

«Копии заявлений об обращении ЖКХ и УК переданы в Следственный комитет. На балконе обсыпался пол местами, была видна арматура», — рассказала собеседница издания. Она добавила, что пострадавшая получила сотрясение мозга, а также перелом руки и ноги. Сейчас женина находится в реанимации после операции.

Ранее во Владивостоке рухнул потолок в одном из жилых домов. В результате инцидента подъезд засыпало килограммами штукатурки.

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      Александра Качан
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