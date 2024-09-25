Вероятность снижения стоимости жилья в России оценили

Эксперт Чекурова призвала не ждать, что цены на жилье резко упадут

Цены на жилье в России в дальнейшем стабилизируются. Вероятность снижения его стоимости оценила глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в интервью ТАСС.

Эксперт призвала не ждать, что недвижимость в стране при падении спроса на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке резко подешевеет. «Даже в условиях ожидаемого снижения спроса на фоне высоких ставок по рыночным сделкам не стоит ожидать, что цены на первичное жилье резко упадут. Скорее, рынок ждет некоторая стабилизация», — убеждена Чекурова. Она также рассказала, что в связи с тем, что застройщики в ожидании прекращения действия льготной ипотеки заранее начали сокращать объем ввода недвижимости, затоваривания рынка не будет — это также не позволит стоимости жилья сильно упасть.

Ранее в этот же день замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что рост ипотечных ставок приведет к охлаждению спроса на жилье в РФ.