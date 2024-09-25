Предсказано будущее рынка жилья в России

Эксперт Решетникова: рост ипотечных ставок приведет к охлаждению спроса

Рост ставок по ипотеке приведет к охлаждению спроса на жилье в России. Такое будущее рынка недвижимости предсказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, передают «Известия».

По словам эксперта, ставки по рыночной ипотеке впервые за 20 лет превысили 22 процентов годовых. Она отметила, что на фоне текущей ситуации на рынке активизируются альтернативные способы приобретения жилья.

«Обмен с минимальным участием заемных средств, рассрочки между физическими лицами, причем как безвозмездные, так и с начислением процентов за их предоставление. Собственники, которые будут заинтересованы в срочной реализации своих объектов, будут более гибкими в отношении таких способов продажи», — объяснила Решетникова.

Также появятся объекты с высоким дисконтом, который сможет компенсировать переплату по кредиту. Эксперт отметила, что главной проблемой высоких ставок является психологический фактор. После периода дешевой ипотеки новые условия покажутся многим нереальными. Она подчеркнула, что ради того, чтобы избежать кризиса на вторичном и первичном рынках жилья, сектору придется пройти ускоренную адаптацию к новым реалиям.

Ранее эксперты по недвижимости оценили возможность резкого падения цен на жилье в России. Согласно прогнозам, такое развитие событий маловероятно.