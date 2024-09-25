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14:41, 25 сентября 2024Экономика

Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

RG: резкое падение цен на жилье в России маловероятно

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Резкое падение цен на российском рынке недвижимости, которое привело к кризису в Китае, маловероятно. Возможность такого развития событий оценили эксперты «Российской газеты».

Цены на новостройки в Китае за год упали на 20-25 процентов в крупных городах и на 30-40 процентов в мелких. К этому привело слишком активное строительство, наблюдавшееся в стране в последние годы. Однако в России ситуация иная. «Массовое жилищное строительство в Китае имело несопоставимый с нами масштаб, сегодня обеспеченность жильем в Китае в полтора раза выше российской», — объяснил члена Общественного совета Минстроя Илья Пономарев.

Эксперты компании CMWP добавили, что китайский рынок пострадал из-за пузыря. Это выражалось в том, что квартиры в новостройках приобретали в основном с инвестиционными целями. Помимо этого, сыграло роль общее замедление экономики. В России же новое жилье чаще покупают для проживания, а экономика, наоборот, показывает признаки перегрева.

Ранее стало известно, что российские застройщики нашли новый способ маскировки повышения цен. Девелоперы все чаще экономят на отделке жилья.

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      Александра Качан
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