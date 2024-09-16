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15:39, 16 сентября 2024Экономика

Застройщики переняли новый способ маскировки повышения цен

Застройщики начали маскировать рост цен, экономя на отделке квартир

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Девелоперы переняли новый способ маскировки роста цен. О новой тенденции столичных застройщиков пишет Telegram-канал «Моя Лобня».

Все чаще девелоперы, формируя предложение, экономят на отделке жилплощади. Новый маркетинговый ход стройкомпаний журналисты демонстрируют на примере Московской области. Так, по итогам августа на региональном рынке выросло число квартир без отделки — доля таких лотов в экспозиции перевалила за половину, почти достигнув 53 процентов. Еще в начале года этот показатель составлял около 40 процентов, отмечает канал. Бюджет такой покупки, как подчеркивается, в среднем меньше на 30-35 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее аналитики оценили, отреагируют ли застройщики на падение спроса на жилье в России. По их мнению, у девелоперов остается достаточно резервов, чтобы сохранять прежние цены, не подогревая интерес покупателей. Правда, компании могут пойти на точечные скидки либо бонусы, добавили эксперты.

В то же время в Госдуме ожидают снижения цен на новостройки. По оценкам парламентарием, в ближайшие два года «первичка» в России подешевеет на 40 процентов.

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      Виктория Клабукова
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