Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

Аналитик Хорьков: продавцы не спешат массово снижать цены на жилье

Спад спроса, наблюдающийся сейчас на рынке жилой недвижимости, не побуждает девелоперов снижать цены. Такой вывод сделал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в беседе с «Аргументами и фактами».

Правда, ожидание может вынудить стройкомпании пойти на дисконт. «У застройщиков пока еще есть резервы, чтобы держать цену на квартиры. Они готовы подождать какое-то время и дать точечные скидки либо бонусы. Но объявлять о снижении цен на все не хотят», — пояснил эксперт.

Говоря о готовом жилье, Хорьков отмечает, что на данный момент в экспозиции осталось не так много объектов. Их реальная стоимость становится ясной только после торга. В случае, если продавец спешит заключить сделку, скидка составляет 7-10 процентов, а лот экспонируется не дольше двух-трех месяцев. Квартировладельцы, не готовые сбавлять цены, вынуждены ждать полтора года, год и дольше, рассказал собеседник газеты.

В целом Хорьков считает, что в ближайшее время динамика цен кардинально не изменится. «Чтобы цены скорректировались, нужно, чтобы стало больше предложений на вторичном рынке и снизилась ставка по кредитам хотя бы до 12-14 процентов», — предполагает он. Такое положение на рынке, по прогнозам специалиста, маловероятно как в 2024-м, так и в 2025 году. «Мы находимся в состоянии стагнации, где и продолжим пребывать в ближайшие полгода и, вероятно, дольше», — заключил Хорьков.

Ранее аналитики предсказали будущее ставок на аренду жилья в России. Как ожидается, цены на съемные квартиры лишь продолжат расти ввиду недоступности ипотеки.