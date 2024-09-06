Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

Спад спроса, наблюдающийся сейчас на рынке жилой недвижимости, не побуждает девелоперов снижать цены. Такой вывод сделал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в беседе с «Аргументами и фактами».
Правда, ожидание может вынудить стройкомпании пойти на дисконт. «У застройщиков пока еще есть резервы, чтобы держать цену на квартиры. Они готовы подождать какое-то время и дать точечные скидки либо бонусы. Но объявлять о снижении цен на все не хотят», — пояснил эксперт.
Говоря о готовом жилье, Хорьков отмечает, что на данный момент в экспозиции осталось не так много объектов. Их реальная стоимость становится ясной только после торга. В случае, если продавец спешит заключить сделку, скидка составляет 7-10 процентов, а лот экспонируется не дольше двух-трех месяцев. Квартировладельцы, не готовые сбавлять цены, вынуждены ждать полтора года, год и дольше, рассказал собеседник газеты.
В целом Хорьков считает, что в ближайшее время динамика цен кардинально не изменится. «Чтобы цены скорректировались, нужно, чтобы стало больше предложений на вторичном рынке и снизилась ставка по кредитам хотя бы до 12-14 процентов», — предполагает он. Такое положение на рынке, по прогнозам специалиста, маловероятно как в 2024-м, так и в 2025 году. «Мы находимся в состоянии стагнации, где и продолжим пребывать в ближайшие полгода и, вероятно, дольше», — заключил Хорьков.
Ранее аналитики предсказали будущее ставок на аренду жилья в России. Как ожидается, цены на съемные квартиры лишь продолжат расти ввиду недоступности ипотеки.