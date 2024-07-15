Предсказано будущее цен на новостройки

Депутат Аксаков: новостройки в России подешевеют на 40 %

В ближайшие два года новостройки в России подешевеют на 40 процентов. Такое будущее цен на новую недвижимость предсказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Российская газета».

Депутат объяснил свой прогноз уменьшением спроса после отмены льготной ипотеки на новостройки и тем, что взрыв спроса перед финалом программы подогрел цены. Теперь, по словам Аксаков, застройщики готовятся к скидкам.

Не все участники рынка согласны с мнением, что рынок отреагирует на закрытие массовой ипотеки снижением цен. «Причин для массового снижения цен на новостройки на 40 процентов нет, потому что сейчас по переуступке от физлица квартира в новостройке продается с дисконтом в районе 10 процентов по сравнению с ценой застройщика, это и есть их рыночная стоимость», — отметил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко допускает удешевление новостроек на 15-20 процентов. Основатель «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова также считает, что снижение цен во втором полугодии 2024-го будет умеренным и незначительным.

Ранее стало известно, что с 2020 года объем выдачи льготной ипотеки в России достиг шести триллионов рублей. За четыре года действия программы «Господдержка» гражданам предоставили более 1,6 миллиона кредитов.