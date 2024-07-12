Выдачу льготной ипотеки в России оценили

ДОМ.РФ: россиянам выдали 6 трлн руб. по госпрограммам ипотеки

С 2020 года объем выдачи льготной ипотеки в России достиг 6 триллионов рублей. Такие данные отражены в последнем обзоре аналитического центра ДОМ.РФ.

За четыре года действия программы «Господдержка» россиянам предоставили свыше 1,6 миллиона льготных кредитов. Итого, согласно подсчетам компании, соотечественники вложили в покупку и строительство недвижимости около 8 триллионов рублей, а площадь жилья составила почти 85 миллионов квадратных метров.

Чаще всего за льготными жилищными ссудами обращались жители столиц, а также Подмосковья и Ленобласти. На эти российские субъекты пришлась треть всех кредитов. По большей части (63 процента) ипотеку брали в европейской части России — Центральном округе (30 процентов), Поволжье (18 процентов) и на северо-западе (15 процентов) страны. 30 процентов всех сделок оказались межрегиональными: покупатели из регионов приобретали жилье в других областях страны с целью инвестиций и курортного отдыха. Так, в Адыгее по госпрограммам ипотеки жилье приобрели 68 процентов заявителей, в Краснодарском крае — 42 процента, в Калининградской области — 29 процентов, в Новосибирской — 26 процентов. Аналогичный показатель выдали Крым и Севастополь.

Массовый интерес к госипотеке не только вызвал повышенный спрос на жилплощадь в стране, но и привел к росту ценника и снижению метража объектов, напоминает ДОМ.РФ. В Госдуме подорожание недвижимости объясняют «эффектом храповика». По мнению депутатов, на снижение цен в отрасли уйдет два года. Однако не исключено, что застройщики прибегнут к скидкам, желая побыстрее избавиться от скопившихся лотов.