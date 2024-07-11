Депутат объяснил высокие цены на жилье «эффектом храповика»

Депутат Аксаков: цены на жилье в России могут упасть на 40 процентов

России потребуется около двух лет для снижения цен на недвижимость. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, из-за массовой программы льготной ипотеки цены на новостройки ушли вверх. У людей появилось больше денег на покупку жилья. Но поскольку возвести необходимое количество квадратных метров в короткие сроки было невозможно, россияне платили намного больше, чем в нормальной рыночной ситуации. Однако, когда программу свернули, сказался «эффект храповика», когда механизм не может повернуться в обратную сторону.

«Когда стоимость товара резко повышается в связи с возросшим спросом, то даже при нормализации ситуации цена понижается намного медленнее», — пояснил депутат.

Он полагает, что на снижение цен уйдет два года. Однако не исключено, что все случится быстрее, так как строителям нужно продать уже готовые площади, прежде чем запускать новые проекты. Поэтому, возможно, уже во второй половине года цены на новостройки опустятся на 40 процентов. А через год ситуация стабилизируется и достигнет рыночного равновесия.

Ранее директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова заявила, что в настоящее время в России стало выгоднее арендовать квартиру, а не приобретать ее в ипотеку. Впрочем, это справедливо только в том случае, когда арендный платеж за жилье оказывается на порядок или в разы скромнее ипотечного.

В свою очередь, зампред Банка России Алексей Заботкин считает, что массовую льготную ипотеку на новостройки не перезапустят. Это был антикризисный краткосрочный инструмент. Власти вернутся к его использованию только в том случае, если возникнут условия, сопоставимые с теми, какие сложились на рынке жилья в пик пандемии.