Россиянам посоветовали аренду квартир вместо покупки

Эксперт Est-a-Tet Дымова: аренда квартиры стала выгоднее покупки в ипотеку

В настоящее время в России стало выгоднее арендовать квартиру, нежели покупать ее в ипотеку. Об этом заявила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Ее мнение цитирует Life.ru.

Однако это справедливо только для тех ситуаций, когда арендный платеж за жилье окажется на порядок или в разы меньше ипотечного. В других случаях (например, если подразумевается ипотека до трех миллионов рублей) приобретение квартиры может оказаться более выгодным, сообщила она.

В свою очередь, заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова обратила внимание, что в российской столице продолжает ощущаться дефицит самого востребованного дешевого жилья. Спрос намного превышает предложение. Поэтому многие потенциальные покупатели решают повременить с покупкой квартиры и предпочитают снимать жилплощадь.

Вдобавок россияне, купившие квартиры в период ажиотажного спроса 2023 года, пока не выходят с ними на рынок аренды. Как следствие, цена съемного жилья почти не меняется. Впрочем, в августе не исключен ее новый виток. Поэтому, если кто-то думает о том, чтобы снять квартиру, ему стоит поторопиться. В конце лета предложение уменьшится, а цены пойдут вверх.

«Пока объем арендного предложения не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, количество арендаторов будет больше, чем свободных квартир», — убеждена Полякова.

Что касается аренды домов, то, по мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, спрос на «комфортные» арендные лоты в этом сегменте будет расти в течение сезона отпусков. Потом цена пойдет вниз. Гендиректор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин также полагает, что в сентябре стоимость аренды дома будет более привлекательной. Оптимальное время для заключения договора о длительной аренде — октябрь-ноябрь.

Аренда коттеджей сейчас стоит от 100 тысяч рублей в месяц. Комфортных домов — от 150 до 200 тысяч. За бизнес-класс придется заплатить не меньше 300 тысяч. За элитную недвижимость просят от 500 тысяч рублей.

В конце июня выяснилось, что ставки аренды однокомнатных квартир в РФ выросли на 8,4 процента. Двухкомнатные подорожали до 29,4 тысячи рублей в месяц.

Ведущий аналитик госкомпании «Этажи» Александр Иванов заявил, что на фоне дорожающей ипотеки и роста популярности аренды жилья снять квартиру стало сложнее, чем прежде. Собственники стали более требовательными к квартирантам.