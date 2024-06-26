Аренда одного вида квартир в России подорожала

«Мир квартир»: сильнее всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Череповце

Ставки аренды однокомнатных квартир в России поднялись на 8,4 процента. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», передает ТАСС.

За первое полугодие цены выросли в среднем до 23,1 тысячи рублей в месяц. Съемные «двушки» прибавили в цене 7,5 процента и подорожали до 29,4 тысячи рублей в месяц. Заметнее всего стоимость аренды увеличилась в Череповце — там показатель вырос на 47,6 процента. В Чите цены поднялись на 33,9 процента, в Оренбурге — на 32,1 процента, в Сочи — на 31 процент. Калининград продемонстрировал прост ставок на 27,5 процента, Курган — 25,9 процента, Новокузнецк — 21,1 процента, Курск — 18,9 процента.

В Москве аренда однокомнатных квартир подорожала на 1,7 процента — до 47,8 тысячи рублей. В области стоимость изменилась на 3,8 процента, добравшись до отметки в 30,7 тысячи рублей. Съемное жилье в Северной столице прибавило в цене 6 процентов (до 33,6 тысячи рублей).

Эксперты связывают скачок цен с завершением госпрограммы ипотечного кредитования. «Люди, решающие свой квартирный вопрос, уже определились — берут они льготную ипотеку на покупку новостройки или нет, ведь эта возможность закрывается буквально на днях. Из тех, кто не берет, многие решили арендовать (или продолжить арендовать) квартиры. В связи с этим спрос увеличился, ставки растут», — пояснил директор портала Павел Луценко. В дальнейшем, по его мнению, аренда подорожает еще сильнее.

На фоне сворачивания ипотеки и роста ставок арендодатели повысили требования к жильцам. Так, многие наниматели отмечают, что с них стали чаще просить залог, включать в арендную плату страховку и траты на клининг. Владельцам домашних животных цены ощутимо завышают.