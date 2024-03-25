Аналитик Иванов: из-за подорожания ипотеки выросли требования к квартирантам

На фоне подорожания ипотеки и роста популярности аренды жилья россиянам стало сложнее снять квартиру, поскольку владельцы объектов стали более требовательными к квартирантам. Об этом рассказал ведущий аналитик госкомпании «Этажи» Александр Иванов в беседе с Ura.ru.

Арендодатели не испытывают дефицита спроса, поэтому стали чаще требовать залог за сохранность имущества в квартире или закладывать страховку в стоимость аренды. «Плюс, часть арендодателей берут минимальную возвратную сумму на клининг на тот случай, если арендаторы откажутся приводить квартиру в нормальное состояние после завершения срока аренды. Если же квартира будет в нормальном состоянии, то "клининговый" залог возвращается», — рассказал Иванов.

Аналитик добавил, что некоторые собственники ощутимо поднимают цены для квартирантов с домашними животными. «Бывают владельцы, которые лично встречают своих постояльцев и обращают внимание абсолютно на все: на внешний вид, на марку машины, спрашивают о месте работы», — отметил эксперт.

Чтобы быстрее и дешевле снять квартиру, специалисты советуют сразу реагировать на понравившееся объявление — для этого нужно подписаться на обновления всех порталов с предложениями съемного жилья. Кроме того, не стоит стесняться обсуждать цену с владельцем и пытаться договориться о скидке — иногда основанием для этого может быть предоплата за несколько месяцев вперед.

В феврале 2024 года аренда квартир в крупных городах России подорожала в среднем на восемь процентов по сравнению с августом 2023-го. По данным экспертов, однокомнатные квартиры в среднем по стране подорожали на 14 процентов, до 25 тысяч рублей, двухкомнатные — на 7 процентов, до 32 тысяч рублей, студии — на 4 процента, до 25 тысяч рублей в месяц.