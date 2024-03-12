«Авито Недвижимость»: аренда жилья в России подорожала на восемь процентов

Долгосрочная аренда квартир в крупных городах России подорожала на восемь процентов относительно августа 2023 года. К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Недвижимость», пишут «Известия».

По информации экспертов, однокомнатные квартиры в среднем по стране подорожали на 14 процентов, до 25 тысяч рублей, двухкомнатные — на 7 процентов, до 32 тысяч рублей, студии — на 4 процента, до 25 тысяч рублей в месяц. Объекты с четырьмя и более комнатами, напротив, подешевели со 180 до 160 тысяч рублей.

Стоимость аренды выросла в 21 из 31 города, попавшего в исследование специалистов. Цены на съемное жилье снизились в Сочи и Ставрополе — на 20 и на 4 процента соответственно. По сравнению с августом прошлого года ставки остались на том же уровне в Петербурге, Брянске, Воронеже, Калининграде, Томске, Самаре, Барнауле и Краснодаре. В тройку городов с самой дорогой арендой по итогам февраля попали Москва (87 тысяч рублей в месяц), Сочи (40 тысяч рублей) и Петербург (35 тысяч рублей), а самыми дешевыми локациями оказались Киров и Брянск с показателем в 15 тысяч рублей в месяц.

Специалисты «Авито Недвижимости» отметили, что на подорожание съемного жилья повлияло повышение стоимости ипотеки на фоне роста ключевой ставки, из-за чего часть граждан отложила на время покупку квартиры и сделала выбор в пользу аренды. В результате предложений на рынке стало меньше, а цены пошли вверх.

Ранее в этот же день руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк порекомендовала россиянам не откладывать покупку «вторички» в Москве и Подмосковье до момента, когда цены на нее упадут.