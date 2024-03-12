Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья

Риелтор Баранюк: ликвидный объект могут купить раньше, чем цена на него упадет

Россиян призвали не откладывать покупку вторичной недвижимости в Москве и Подмосковье до наступления момента, когда его стоимость упадет. Такой совет им дала руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк, комментарий

эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор отметила, что коррекция цен всегда происходит неравномерно: самые ликвидные лоты, как правило, дешевеют в последнюю очередь либо не дешевеют вовсе, и есть риск остаться без желаемого жилья в ожидании снижения его стоимости. «Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты — в старых домах, в проблемных локациях, больших площадей. Хорошие однокомнатные и двухкомнатные квартиры, пользующиеся самым высоким спросом у покупателей, если и дешевеют, то в самую последнюю очередь. Поэтому если найдете подходящую квартиру по цене, соответствующей рыночной, то лучше не отказываться от покупки. Весьма вероятно, что вы дождетесь не того, что она подешевеет, а того, что ее купит кто-то другой», — посоветовала специалист.

Днем ранее эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк предрекла снижение цен на «вторичку» в столичном регионе на 10-15 процентов к концу 2024 года.