Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:04, 12 марта 2024Среда обитания

Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья

Риелтор Баранюк: ликвидный объект могут купить раньше, чем цена на него упадет
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиян призвали не откладывать покупку вторичной недвижимости в Москве и Подмосковье до наступления момента, когда его стоимость упадет. Такой совет им дала руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк, комментарий
эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор отметила, что коррекция цен всегда происходит неравномерно: самые ликвидные лоты, как правило, дешевеют в последнюю очередь либо не дешевеют вовсе, и есть риск остаться без желаемого жилья в ожидании снижения его стоимости. «Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты — в старых домах, в проблемных локациях, больших площадей. Хорошие однокомнатные и двухкомнатные квартиры, пользующиеся самым высоким спросом у покупателей, если и дешевеют, то в самую последнюю очередь. Поэтому если найдете подходящую квартиру по цене, соответствующей рыночной, то лучше не отказываться от покупки. Весьма вероятно, что вы дождетесь не того, что она подешевеет, а того, что ее купит кто-то другой», — посоветовала специалист.

Днем ранее эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк предрекла снижение цен на «вторичку» в столичном регионе на 10-15 процентов к концу 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Появились кадры падения двигателя военного самолета Ил-76 под Иваново

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше