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16:06, 11 марта 2024Среда обитания

Ценам на жилье в Москве предрекли скорое падение

Риелтор Клапанюк: вторичное жилье в Москве и области скоро подешевеет
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вторичное жилье в Москве и области в ближайшее время может подешеветь. Скорое падение цен на квартиры в столичном регионе предрекла ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, пишет РИАМО.

Главным основанием для снижения стоимости объектов риелтор считает высокую ключевую ставку Центробанка и подорожавшую на этом фоне ипотеку. «Однако предпосылок для глобального падения сразу на 50 процентов, о котором говорит ряд экспертов, я не вижу. Даже снижение на 30 процентов является маловероятным», — отметила Клапанюк.

Более вероятной при сохранении текущих условий на вторичном рынке эксперт видит коррекцию цен на 10-15 процентов. Риелтор уточнила, что рост стоимости возможен в сегментах премиум и люкс — продавцы таких объектов часто устанавливают цену с учетом курса доллара.

Ранее москвичам назвали признаки неликвидного жилья. По словам специалистов, важную роль играет местоположение. Например, объекты в Новой Москве будут проблемными для последующей продажи.

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      Нина Ташевская
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