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15:11, 11 марта 2024Среда обитания

Москвичам назвали признаки неликвидного жилья

Эксперт Летенков: ликвидность квартиры в Москве определяется ее местоположением

Фото: Агентство «Москва»

Ликвидность квартиры в Москве прежде всего определяется ее местоположением. Признаки потенциально проблемного для продажи жилья «Ленте.ру» назвал эксперт по инвестициям в недвижимость Москвы Валерий Летенков.

Неликвидные районы находятся в Новой Москве. Такие локации не могут похвастаться транспортной доступностью, отчего поиски покупателя тормозятся. Привлечь внимание к объекту поможет грамотная ценовая политика, поясняет Летенков. Непомерно дорогие квартиры покупатели игнорируют, а слишком дешевые — настораживают. Для того, чтобы верно оценить лот, необходимо изучить рынок недвижимости в районе и снизить стоимость лота до уровня наиболее дешевых квартир. Даже бюджетный ценник не может уберечь продавца от торга. В среднем цены сбивают на 200-500 тысяч рублей. К такому развитию событий эксперт советует готовиться заранее. При разумной цене продажа столичной квартиры занимает от трех месяцев до полугода.

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Размещая объявление о продаже, стоит реально оценить состояние квартиры и указать, нуждается ли жилье в ремонте, при этом его наличие не повлияет на цену. Небольшой косметический ремонт можно выполнить собственными силами, тратиться на наем бригады не следует. Ремонт, по словам инвестора, может не окупиться, однако его наличие сменит целевую аудиторию. Одни покупатели изначально ищут квартиру под ремонт, а другие — рассматривают лишь те лоты, где ремонт не требуется. При продаже квартиры важно не только подобрать материалы, но и продумать электрику. Удобное расположение розеток и точек освещения может повысить привлекательность объекта в глазах покупателя. Выгоднее смотрятся квартиры с дополнительными нишами и гардеробными, отмечает Летенков.

Ранее россиянам напомнили правила хорошего торга. Апеллировать к сочувствию и манипулировать эксперт не советует. Беременность, личные и финансовые проблемы — упоминания об этом лишь оттолкнут продавца. Педалируя недостатки жилья, можно навлечь гнев квартировладельца, но не добиться желаемой скидки.

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      Виктория Клабукова
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