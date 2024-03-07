Россиянам напомнили правила хорошего торга при покупке жилья

Эксперт Мищенко: перед торгом стоит узнать причины продажи жилья

При покупке квартиры нельзя сразу же прибегать к торгу. Прежде чем пытаться сбить цену, надо понять, есть ли для этого объективные причины. Правила хорошего торга россиянам напомнила руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Ее слова приводят «Известия».

Аргументировать просьбу снизить цену поможет анализ рынка. Стоит изучить и другие лоты в районе планируемой покупки, стоимость и состояние объектов. Личный просмотр квартиры необходим не только для того, чтобы иметь альтернативный вариант, но и чтобы знать, готовы ли другие собственники к торгу.

Апеллировать к сочувствию продавца эксперт не советует. Беременность, личные и финансовые проблемы — упоминания об этом лишь могут склонить чашу весов в пользу другого покупателя. Указывать на недостатки жилья также нежелательно, предупреждает Мищенко — это может оттолкнуть нынешнего владельца. Манипулирование — изначально неверная тактика. Рассказывать собственнику о других, более выгодных вариантах жилья не всегда эффективно. В ответ вы можете услышать — почему вы их не покупаете?

В разговоре с продавцом лучше сразу обозначить запланированный бюджет покупки. Упоминая другие варианты, стоит объяснить, почему вы заинтересовались этой квартирой. Торгуясь, лучше акцентировать внимание на тех факторах, повлиять на которые продавец не способен: плохая транспортная доступность и экология, неразвитость инфраструктуры. Можно уточнить, почему владелец решил избавиться от лота — это позволит понять сроки продажи. Если хозяин торопится со сделкой, то может уступить и больше 10 процентов от цены. Добиться максимальной скидки поможет риелтор, убеждена специалист. Его помощь пригодится и при заключении договора.

По данным агентства, около 80 процентов продавцов вторичного жилья закладывают возможный дисконт в стоимость квартиры. В среднем это 2-5 процентов. Причем на больший дисконт готов согласиться каждый третий продавец.

Ранее россиянам объяснили, как правильно продавать жилье. Важнейшим элементом рекламы являются фотографии. Они позволяют привлечь покупателя, дать о лоте максимальное представление и обозначить его преимущества перед конкурентами. Текст объявления должен быть изложен сухо, емко, без излишеств и экзальтации.