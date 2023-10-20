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12:16, 20 октября 2023Среда обитания

Россиянам назвали главные ошибки при продаже квартиры

Риелтор Коноплев: для объявления о продаже квартиры важнее всего фотографии

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россиянам назвали главные ошибки при размещении объявления о продаже недвижимости. Важнейшим элементом рекламы жилья является наличие фотографий, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Как пояснил риелтор Евгений Коноплев, фотографии позволяют привлечь внимание покупателя, дать о лоте максимальное представление и обозначить его преимущества перед конкурентами. В объявлении о двухкомнатной квартире стоит размещать 10 снимков, а о трехкомнатной — не менее 10-12, советуют эксперты. Фотографировать жилплощадь стоит в светлое время суток и не концентрироваться при этом на отдельных элементах интерьера вроде плитки или обоев. Ради фотосессии стоит разобрать беспорядок. Если объект продается без мебели, то и фотографировать ее не нужно. Однако комнатные растения, ваза с фруктами или предметы декора, наоборот, оживят квартиру. При наличии животных в кадре покупатель-аллергик такое объявление отвергнет.

Текст объявления о продаже недвижимости должен быть написан в сухом информационном стиле, емко, без излишеств и экзальтации. Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рекомендует избегать сокращений, прописных букв и восклицательных знаков. Подробности об инфраструктуре района включать в него не стоит: обычно покупатель заранее изучает желаемый район. О чем стоит написать, так это об удаленности от метро и наличии транспортных узлов. Тезисно стоит обозначить особенности планировки, нюансы расположения квартиры, вид из окон.

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О доме и соседях стоит писать аккуратно: риелторы не рекомендуют упоминать пьянствующих жильцов или кошатников, проблемы управляющей компании с обслуживанием мусоропровода. Также не стоит говорить о том, выходят ли окна квартиры на козырек или гаражи, имеются ли поломки в технике или мебели. Количеством людей с пропиской в продаваемой квартире тоже пугать не стоит при условии, что до сделки они все снимутся с регистрационного учета.

Ранее эксперты назвали другие способы выгоднее преподнести квартиру при продаже. Внимание потенциальных покупателей можно привлечь атмосферой либо необычными деталями. Поможет ускорить продажу и хороший ценник.

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      Виктория Клабукова
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