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13:20, 27 сентября 2023Среда обитания

Названы способы быстрее продать квартиру

«Российская газета»: для более быстрой продажи жилья сделайте генеральную уборку
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для более быстрой продажи квартиры при большом числе предложений на рынке стоит привлечь внимание потенциальных покупателей атмосферой либо необычными деталями. О способах продать объект в более короткие сроки рассказали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Один из рабочих способов быстрее избавиться от квартиры — установить цену ниже рыночной. Скидка в 10 процентов от рыночной стоимости позволит продать жилье в среднем за неделю. Стоит учесть, что при установке завышенной цены клиенты не станут рассматривать предложение, а при занижении суммы — подумают, что перед ними проблемный объект. Для определения оптимальной стоимости специалисты порекомендовали подготовить выборку аналогов по району или заказать отчет об оценке в сертифицированной оценочной компании.

Еще один рабочий метод для более быстрой продажи квартиры — сделать генеральную уборку в ней и выкинуть весь мусор. Чаще всего, отметили эксперты, клиенты смотрят на состояние ванной комнаты, кухни и балкона, так что по возможности их стоит отремонтировать. «Покупателям "вторички" проще купить чистую, светлую, не заставленную старой мебелью квартиру. Плюс при покупке в ипотеку важен статус "заехать и жить", вкладываться в ремонт покупатель не готов», — пояснили они.

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При фотосъемке квартиры для продажи стоит делать снимки при естественном освещении во второй половине дня — так объект будет выглядеть более просторным, а его оформление — более ярким. Эксперты посоветовали сделать не менее 10 кадров маленькой квартиры и 12-20 просторной. На фото важно показать вид из окна, а также как выглядят дом и подъезд.

Специалисты подчеркнули, что фото должны отражать атмосферу, которая привлечет клиентов и заставит их прийти на осмотр: для ее создания можно установить в комнате нестандартное зеркало, а на письменный стол положить пару книг. Для более четкого представления о жилплощади можно снять видео и прикрепить на него ссылку в объявлении.

Другое важное условие для более быстрой продажи квартиры — продающий текст с четкими техническими характеристиками помещения и его реальными плюсами. Среди преимуществ может быть и возможность провести перепланировку и превратить чулан в гардеробную. Текст стоит разместить на всех рекламных площадках.

Сильно замедлить или даже отменить сделку на полпути может приведение документов в порядок, так что разобраться с ними стоит еще до размещения объявления о продаже. Специалисты посоветовали заложить время на показ квартиры и подготовку документов. При показе эксперты предложили собственнику встретить потенциального покупателя у подъезда или остановки, проводить его до квартиры, по дороге рассказав об инфраструктуре и особенностях района, после чего вручить клиенту ключи и дать ему открыть входную дверь. Так у него появится ощущение, что он открывает дверь своего нового жилья. Помимо этого, они порекомендовали на некоторое время оставить потенциального покупателя в тишине, чтобы дать освоиться.

В сентябре россиянам назвали ошибки при покупке жилья.

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    Полина Кислицына
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