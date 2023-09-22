Россиянам назвали ошибки при покупке жилья

РИАМО: покупка дешевого жилья в ипотеку может обернуться серьезной переплатой

Покупка дешевого жилья в ипотеку может обернуться переплатой для россиян. Главные ошибки при покупке квартиры назвала заместитель руководителя департамента новостроек «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, ее слова передает РИАМО.

Приобретая квартиру, важно не гнаться за привлекательным ценником, а учитывать все факторы конечной стоимости. Эксперт рекомендует тщательно подбирать ипотечную программу, если в планах покупка в кредит. Так, переплата по ипотеке на вторичное жилье, которое само по себе дешевле площади в новостройке, вдвое превысит переплату за «первичку».

Кроме того, многие пренебрегают развитой инфраструктурой и удобным расположением жилищного комплекса в пользу низкой цены местных квартир. В итоге, напомнила Клапанюк, их владельцам за все недоступные удобства придется переплачивать ежедневно. Дополнительные затраты коснутся не только транспорта, но и лечения в платном медцентре при отсутствии городской поликлиники, а также покупки продуктов в единственном поблизости магазине-монополисте.

По мнению специалиста, многие россияне, планируя покупку квартиры, не заглядывают далеко: при этом в ближайшую пару лет в семье может произойти пополнение. Поэтому, приобретая жилье, не стоит скупиться на площадь. Наконец, Клапанюк рекомендовала обращаться к риелторам.

Ранее российские эксперты подсчитали, что возместить траты на покупку «вторички» при сдаче в аренду получится в среднем за 14 лет. Жилье, приобретенное в новостройке, удастся окупить только через 19 лет. В августе, как отмечается, средняя цена на первичное жилье равнялась 5,9 миллиона рублей, а на вторичном — 4,4 миллиона рублей. В то же время собственник брал за аренду жилья в месяц примерно 26 тысяч рублей.