Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:51, 22 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали ошибки при покупке жилья

РИАМО: покупка дешевого жилья в ипотеку может обернуться серьезной переплатой
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Покупка дешевого жилья в ипотеку может обернуться переплатой для россиян. Главные ошибки при покупке квартиры назвала заместитель руководителя департамента новостроек «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, ее слова передает РИАМО.

Приобретая квартиру, важно не гнаться за привлекательным ценником, а учитывать все факторы конечной стоимости. Эксперт рекомендует тщательно подбирать ипотечную программу, если в планах покупка в кредит. Так, переплата по ипотеке на вторичное жилье, которое само по себе дешевле площади в новостройке, вдвое превысит переплату за «первичку».

Кроме того, многие пренебрегают развитой инфраструктурой и удобным расположением жилищного комплекса в пользу низкой цены местных квартир. В итоге, напомнила Клапанюк, их владельцам за все недоступные удобства придется переплачивать ежедневно. Дополнительные затраты коснутся не только транспорта, но и лечения в платном медцентре при отсутствии городской поликлиники, а также покупки продуктов в единственном поблизости магазине-монополисте.

Материалы по теме:
Налог с продажи квартиры в 2023 году. Кто и когда может не платить НДФЛ при продаже недвижимости
Налог с продажи квартиры в 2023 году.Кто и когда может не платить НДФЛ при продаже недвижимости
18 сентября 2023
Скидки, бонусы и мебель в подарок. Как сэкономить при покупке квартиры на первичном рынке этой осенью?
Скидки, бонусы и мебель в подарок. Как сэкономить при покупке квартиры на первичном рынке этой осенью?
Промо
19 сентября 2023

По мнению специалиста, многие россияне, планируя покупку квартиры, не заглядывают далеко: при этом в ближайшую пару лет в семье может произойти пополнение. Поэтому, приобретая жилье, не стоит скупиться на площадь. Наконец, Клапанюк рекомендовала обращаться к риелторам.

Ранее российские эксперты подсчитали, что возместить траты на покупку «вторички» при сдаче в аренду получится в среднем за 14 лет. Жилье, приобретенное в новостройке, удастся окупить только через 19 лет. В августе, как отмечается, средняя цена на первичное жилье равнялась 5,9 миллиона рублей, а на вторичном — 4,4 миллиона рублей. В то же время собственник брал за аренду жилья в месяц примерно 26 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Украина поссорились из-за зерна. Как этот конфликт отразится на поставках оружия Киеву?

    В США рассказали о решении по ракетам ATACMS для ВСУ

    США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

    Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

    В украинском городе прогремели взрывы

    Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

    Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

    Джулианна Мур порадовала фанатов снимком без макияжа

    Минфин предложил изменить способ расчета доходов России от нефти и газа

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости