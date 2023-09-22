Эксперты назвали срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду

«Авито»: покупка вторичного жилья окупится при сдаче в аренду через 14 лет

Возместить траты на покупку «вторички» при сдаче в аренду получится в среднем за 14 лет. Такие сроки в разговоре с NEWS.ru назвал коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов.

Жилье, приобретенное в новостройке, удастся окупить только через 19 лет. Как поясняет эксперт, причина в нынешних расценках на квартиры в России, которые меняются в зависимости от новизны жилья. В августе, по данным эксперта, средняя цена на первичное жилье равнялась 5,9 миллиона рублей, а на вторичном — 4,4 миллиона рублей. В то же время собственник брал за аренду жилья в месяц примерно 26 тысяч рублей, рассказал Попов.

В прошлом году разница в стоимости готовых квартир и площади в новостройке была еще больше. В 2022 году «первичка» стоила около 6 миллионов рублей при средней цене на «вторичку» около 3,9 миллиона рублей, подсчитали в «Авито». Таким образом, за год вторичное жилье подорожало на 13 процентов. Ставки долгосрочной аренды из года в год только повышаются, подметил Попов. Столичные арендодатели увеличили стоимость месячной аренды с 65 тысяч до 70 тысяч рублей, по всем типам жилья. В Петербурге показатель за год поднялся с 30 тысяч до 35 тысяч рублей.

Ранее журналисты выяснили, что аренда жилья в Москве обходится дешевле, чем в таких городах, как Белград, Алма-Ата, Тбилиси и Ереван. В грузинской столице съемная «однушка» в центре обойдется в среднем в 86 тысяч рублей в месяц, а за его пределами — примерно в 56 тысяч рублей. В Ереване средняя стоимость аренды квартиры в центре составляет 104 тысячи рублей в месяц, а за его пределами — 68 тысяч рублей. При этом за аренду однокомнатной квартиры в центре москвичи берут 69 тысяч рублей и не в центре — 42 тысячи рублей.