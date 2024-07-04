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15:32, 4 июля 2024Экономика

В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

Зампред ЦБ Заботкин исключил возвращение массовой льготной ипотеки

Фото: «Константин Кокошкин» / Globallookpress.com

Массовая льготная ипотека на новостройки не будет перезапущена. Возможность возвращения программы оценил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, передает RTVI.

Заботкин напомнил, что безадресная льготная ипотека была антикризисным краткосрочным инструментом. По его словам, правительство может принять решение о возобновлении программы, только если условия будут сопоставимы с тем, что произошло на рынке жилья в пик пандемии.

«Cледует ожидать, что в условиях прекращения действия широкой льготной ипотеки динамика цен на жилье будет менее бурной, чем она была в предыдущие четыре года по отношению к доходам», — отметил зампред ЦБ. Он добавил, что для повышения доступности жилья без программы льготной ипотеки необходимо снизить инфляцию до четырех процентов.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что отмена массовой льготной ипотеки повлечет за собой падение выдачи кредитов на жилье, однако это не приведет к значимым последствиям.

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      Александра Качан
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