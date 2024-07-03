Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 3 июля 2024Экономика

Греф оценил последствия отмены программы льготной ипотеки

Греф: падение выдачи ипотеки не приведет к значимым последствиям
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что падение выдачи ипотеки после отмены льготной программы под восемь процентов не приведет к значимым последствиям. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он признал, что падение выдачи ипотеки будет. «Про значимость последствий — пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы», — ответил Греф на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Сбербанка отметил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, так как граждане старались получить субсидированную ипотеку и «попасть в последний вагон». «Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило. В первую очередь семейная ипотека», — заключил он.

По словам Грефа, на рынке сложился колоссальный перекос, а доступность жилья упала на 10 процентов. Рынку ипотеки «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы льготной ипотеки с господдержкой после 1 июля, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние.

В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8 процентов. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четыре раза продлевало программу.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Москве стало больше квартир одного типа

      Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

      Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

      Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

      В России захотели производить 400 спутников в год

      Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

      Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

      В МИД России предрекли увеличение потерь ВСУ

      Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше