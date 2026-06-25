Родригес перечислила предложившие Венесуэле помощь после землетрясения государства

Ряд государств и международных организаций предложили Венесуэле помощь после землетрясений

Уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес в обращении к гражданам, транслировавшемся по телеканалу VTV, сообщила, что несколько стран и международных структур выразили солидарность с республикой и предложили содействие после серии мощных подземных толчков.

Родригес поблагодарила правительства, которые сразу же после случившегося связались с Каракасом. Среди них — США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. Кроме того, представители ООН и международных финансовых институтов также вышли на связь с венесуэльскими властями и заявили о готовности оказать поддержку в преодолении последствий природной катастрофы.

Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения. Согласно прогнозу ведомства, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.