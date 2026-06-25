Известный комик начал избавляться от имущества в России

Стендап-комик Нурлан Сабуров продал в России свой Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, изгнанный из России на 50 лет, начал избавляться от своего имущества. Как передает Telegram-канал Shot, Сабуров продал в России свой внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 10 миллионов рублей.

Сделкой занималась еще в марте текущего года жена комика Диана. После получения всей суммы от покупателя, женщина отправилась на постоянное место жительства (ПМЖ) к супругу в Казахстан.

У Сабурова в Подмосковье также остался дом с участком в 1285 квадратов, стоимостью примерно в 115 миллионов рублей.

Ранее Нурлан Сабуров заявил о том, что пытался получить официальные документы в России, но не смог успешно сдать тест на знание русского языка.