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08:37, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Известный комик начал избавляться от имущества в России

Стендап-комик Нурлан Сабуров продал в России свой Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, изгнанный из России на 50 лет, начал избавляться от своего имущества. Как передает Telegram-канал Shot, Сабуров продал в России свой внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 10 миллионов рублей.

Сделкой занималась еще в марте текущего года жена комика Диана. После получения всей суммы от покупателя, женщина отправилась на постоянное место жительства (ПМЖ) к супругу в Казахстан.

У Сабурова в Подмосковье также остался дом с участком в 1285 квадратов, стоимостью примерно в 115 миллионов рублей.

Ранее Нурлан Сабуров заявил о том, что пытался получить официальные документы в России, но не смог успешно сдать тест на знание русского языка.

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