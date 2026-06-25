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Забота о себе
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08:31, 25 июня 2026Забота о себе

Врач назвала опасный миф о раке

Врач Фолкнер: Даже на поздней стадии рака симптомы могут отсутствовать
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

Врач Карен Фолкнер рассказала об одном из самых устойчивых мифов о раке, в который верит огромное количество людей. Ее слова цитирует издание Metro.

Доктор подчеркнула, что об онкологических заболеваниях существует много заблуждений. Но наиболее опасным она назвала мнение, что рак непременно вызывает сильное недомогание, боль и дискомфорт. По словам Фолкнер, на практике даже на поздней стадии явные симптомы могут отсутствовать. «Чувствовать себя здоровым и быть здоровым — это не всегда одно и то же», — заявила она.

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Врач привела в пример рак предстательной железы, который часто протекает незаметно. Она пояснила, что такое возможно, если опухоль растет вдали от уретры, например, на внешней части органа. В этом случае симптомы появятся лишь тогда, когда злокачественный процесс начнет распространяться на другие органы.

Чтобы обезопасить себя, эксперт призвала после 40-50 лет ежегодно проходить обследования. По ее мнению, всем людям следует проверяться на рак кишечника и рак легких, мужчинам — на рак предстательной железы, а женщинам — опухоли молочных желез и органов малого таза.

Ранее врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш призвал разговаривать с пожилыми родственниками мужского пола о раке предстательной железы. По его словам, с возрастом риск этого заболевания сильно возрастает, поэтому скрининги необходимы всем.

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