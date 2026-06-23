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Забота о себе
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19:30, 23 июня 2026Забота о себе

Врач назвал четыре вопроса для выявления риска рака предстательной железы

Онколог Кубеш: Вопросы могут подтолкнуть мужчин пройти обследование на рак простаты
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш назвал четыре вопроса для мужчин, которые помогают выявить риск рака предстательной железы. Их доктор перечислил изданию Daily Star.

В первую очередь врач посоветовал поинтересоваться, были ли в семейной истории случаи рака простаты. «На ранних стадиях этот вид рака протекает без симптомов, поэтому важно знать уровень своего риска», — объяснил он.

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Также онколог призвал спросить о любых изменениях с мочеиспусканием, наличии крови в моче и о дате последнего посещения терапевта. «Мужчинам трудно говорить о проблемах со здоровьем, многие откладывают визит к врачу, даже при наличии симптомов. Поэтому такие вопросы могут мягко подтолкнуть человека пройти обследование», — отметил специалист.

Ранее Кубешрассказал, что рак предстательной железы легко спутать с возрастными изменениями. По его словам, это одна из причин, по которой пациенты могут узнавать о заболевании только на поздней стадии.

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