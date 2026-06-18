Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

Онколог Кубеш: Симптомы рака простаты почти невозможно отличить от возрастных изменений

Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш предупредил, что рак предстательной железы не имеет специфических симптомов. О том, на что обращать внимание мужчинам, чтобы не упустить время и заметить болезнь, он рассказал в беседе с HuffPost.

Кубеш подчеркнул, что признаки рака простаты неочевидны и их почти невозможно отличить от возрастных изменений. По словам врача, в первую очередь при этом онкологическом заболевании меняется мочеиспускание: могут появиться трудности в начале процесса, внезапные и сильные позывы. Также к симптомам относятся слабая струя, сохраняющееся после мочеиспускания желание сходить в туалет и появление крови в моче или сперме.

Специалист отметил, что точно такие же симптомы появляются при сравнительно безобидных состояниях. Поэтому чтобы не пропустить начало злокачественного процесса, врач посоветовал регулярно проходить медицинские обследования.

Ранее женщин предупредили о самом коварном виде рака. По словам онколога-гинеколога Сампаду Десаи и онколога Шоны Наги, злокачественные опухоли яичников легко списать на легкие проблемы с ЖКТ.