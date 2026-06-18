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14:33, 18 июня 2026Забота о себе

Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

Онколог Кубеш: Симптомы рака простаты почти невозможно отличить от возрастных изменений
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aguus108 / Shutterstock / Fotodom

Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш предупредил, что рак предстательной железы не имеет специфических симптомов. О том, на что обращать внимание мужчинам, чтобы не упустить время и заметить болезнь, он рассказал в беседе с HuffPost.

Кубеш подчеркнул, что признаки рака простаты неочевидны и их почти невозможно отличить от возрастных изменений. По словам врача, в первую очередь при этом онкологическом заболевании меняется мочеиспускание: могут появиться трудности в начале процесса, внезапные и сильные позывы. Также к симптомам относятся слабая струя, сохраняющееся после мочеиспускания желание сходить в туалет и появление крови в моче или сперме.

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Специалист отметил, что точно такие же симптомы появляются при сравнительно безобидных состояниях. Поэтому чтобы не пропустить начало злокачественного процесса, врач посоветовал регулярно проходить медицинские обследования.

Ранее женщин предупредили о самом коварном виде рака. По словам онколога-гинеколога Сампаду Десаи и онколога Шоны Наги, злокачественные опухоли яичников легко списать на легкие проблемы с ЖКТ.

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