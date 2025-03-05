Губернатор раскрыл подробности о взрыве в пятиэтажном доме Краснодарского края

Губернатор Кондратьев: При взрыве газа в Белореченске обрушились плиты дома

При взрыве газа в Белореченске Краснодарского края в пятиэтажном доме обрушились межэтажные плиты. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«У одного из них [пострадавших] серьезные ожоги, при необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар. Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение», — написал Кондратьев.

По его данным, из-за детонации баллонного газа обрушилась плита перекрытия между четвертыми и пятыми этажами. В результате свыше 50 человек эвакуировали, 25 из них находятся в пункте временного размещения.

Взрыв в Краснодарском крае прогремел в ночь на среду, 5 марта. Взрыв разрушил многоэтажные перекрытия, повреждены оказались восемь квартир. Пострадали три человека, в районе взрыва газа ввели режим чрезвычайной ситуации.