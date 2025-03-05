В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

В пятиэтажном доме в Белореченске в Краснодарском крае произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По предварительным данным, произошла утечка газа. Отмечается, что межэтажные перекрытия разрушились, повреждены восемь квартир на четвертом и пятом этажах.
В результате происшествия пострадали пять человек. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору. Ими задело автомобили под окнами.
В январе взрыв также прогремел в жилом доме под Москвой. В Балашихе тогда взорвался газовый баллон в микрорайоне Новое Измайлово. О пострадавших не сообщалось.
10 декабря в многоквартирном доме на лице Абубакарова в районе центральной мечети Махачкалы прогремел взрыв. Пострадали два человека.