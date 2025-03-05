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03:25, 5 марта 2025Россия

В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

В пятиэтажном доме в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали пять человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС России

В пятиэтажном доме в Белореченске в Краснодарском крае произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, произошла утечка газа. Отмечается, что межэтажные перекрытия разрушились, повреждены восемь квартир на четвертом и пятом этажах.

В результате происшествия пострадали пять человек. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору. Ими задело автомобили под окнами.

В январе взрыв также прогремел в жилом доме под Москвой. В Балашихе тогда взорвался газовый баллон в микрорайоне Новое Измайлово. О пострадавших не сообщалось.

10 декабря в многоквартирном доме на лице Абубакарова в районе центральной мечети Махачкалы прогремел взрыв. Пострадали два человека.

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