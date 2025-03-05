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09:05, 5 марта 2025Россия

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Прокуратура Краснодарского края: После взрыва в Белореченске ввели режим ЧС
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в прокуратуре региона, заявление опубликовано в Telegram.

По информации прокуратуры, двух человек после взрыва госпитализировали. При этом МЧС сообщает о трех пострадавших.

«Организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ», — сообщили в надзорном органе.

Взрыв в Белореченске прогремел в ночь на среду, 5 марта. В результате происшествия были разрушены межэтажные перекрытия, взрывом повреждены восемь квартир.

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