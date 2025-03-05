При взрыве газа в многоквартирном доме Краснодарского края пострадали три человека

МЧС: Три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме Белореченска

При взрыве газа в пятиэтажном доме Белореченска Краснодарского края пострадали, по уточненным данным, три человека. Об этом сообщило управление МЧС России в Краснодарскому краю на своем сайте.

«По уточненной информации в результате обрушения в многоквартирном доме пострадало 3 человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате взрыва газа на Кубани.

Взрыв в Краснодарском крае прогремел в ночь на среду, 5 марта. Взрыв разрушил многоэтажные перекрытия, повреждены оказались восемь квартир. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору, из здания эвакуировали 54 человека.

На опубликованных в сети кадрах с места взрыва газа видно, что очаг взрыва находился на верхних этажах дома. Из пяти этажей два верхних в нескольких квартирах оказались полностью разрушены, там обвалились перекрытия. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.